Colpo grosso a Salerno: svaligiata una tabaccheria sul lungomare

La notte scorsa, ignoti malviventi hanno fatto irruzione in una tabaccheria situata sul Lungomare Colombo a Salerno, portando via un bottino stimato in circa 12mila euro in sigarette.

Il colpo

Il furto è avvenuto nella tarda serata, quando l’esercizio commerciale era chiuso. I ladri, agendo con rapidità e precisione, sono riusciti a forzare l’ingresso e a impossessarsi del prezioso carico senza essere disturbati.

Nonostante l’attivazione del sistema di allarme, sono riusciti a far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili.

Le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona.

Si tratta dell’ennesimo episodio di furto ai danni di un esercizio commerciale a Salerno.