Colpo Gelbison: ingaggiato Francesco Viscomi

La Gelbison ha annunciato l’arrivo di Francesco Viscomi, difensore centrale di grande esperienza e talento, che vestirà la maglia rossoblù per la prossima stagione. Con questo acquisto, la società conferma la propria volontà di rafforzare la squadra con giocatori di alto profilo, in grado di fare la differenza sul campo.

Chi è Francesco Viscomi

Originario di Domodossola, Viscomi arriva alla Gelbison dopo una stagione di successo con la Pistoiese, ed è pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra. Con una carriera che lo ha visto protagonista in diverse realtà di Serie D, tra cui Cavese, Varese, Acireale, Pro Sesto e Vigevano, Viscomi rappresenta un rinforzo di assoluto livello per la retroguardia rossoblù.

Il suo palmarès parla chiaro: due promozioni in Lega Pro con Cesena e Foggia, rispettivamente nelle stagioni 2018/19 e 2019/20, sono testimonianza delle sue qualità e della sua capacità.

Queste le prime parole del neo rossoblu: “Sono onorato di entrare a far parte della Gelbison e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. La fiducia che la società con il Presidente Maurizio Puglisi ha riposto in me mi motiva a dare il massimo per contribuire ai successi del club. Sono qui per portare esperienza e determinazione, e sono convinto che insieme possiamo raggiungere grandi traguardi. Il calore e il sostegno dei tifosi saranno la nostra forza.”