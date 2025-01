Colori per le pareti: quali saranno le tendenze per il 2025

Le possibilità proposte per questo periodo sono tante e in questo articolo, grazie al giudizio di esperti che analizzano le tendenze cromatiche nei campi della moda e del design, vedremo le scelte migliori per dare alla casa un aspetto raffinato e moderno, in linea col nostro sentire.

Tendenze colori pareti per il 2025 nel mondo

Nel 2025, le tendenze per i colori delle pareti si orienteranno verso tonalità naturali e rilassanti, capaci di creare ambienti accoglienti e sofisticati.

Accanto alla classica pittura, stanno guadagnando popolarità soluzioni alternative come i rivestimenti in pietra, legno e carta da parati, che offrono texture e profondità, trasformando le stanze in spazi unici e personalizzati.

La carta da parati, soprattutto, sarà protagonista grazie alla vasta gamma di fantasie e design (in siti specializzati come cartadaparatiartistica.com è possibile vedere diversi esempi di carte da parati dal design particolare) che permettono di adattarla a qualsiasi stile, dal minimalista al più eclettico.

L’uso di materiali naturali contribuisce inoltre a rendere l’ambiente più caldo e caratteristico, valorizzando l’arredamento con un tocco di originalità.

Le proposte per i colori dell’anno che verrà sono tante, ma partiamo da quella più nota: la scelta di Pantoneper il 2025: il Mocha Mousse.

Questa tinta calda e avvolgente ricorda la crema al caffè e può costituire una base cromatica per abbinamenti creativi o essere usata da sola creando un clima rilassante.

Scelta del colore dell’anno

La scelta del colore dell’anno non è casuale, ma è la conclusione di un processo di previsioni e ricerca che la squadra di Pantone effettua nell’arco dell’anno, basandosi sulla psicologia oltre che sul design.

L’azienda, fondata nel 1962, è diventata nel tempo una vera e propria autorità nel settore e dal 2000 propone il colore dell’anno, ma non è l’unica a decretare quali tinte andranno in tendenza.

Infatti, anche Color Marketing Group (CMG), associazione no-profit internazionale che riunisce esperti nel design del colore, ha annunciato le sue proposte cromatiche per il 2025, suddivise per aree geografiche.

Per l’Asia e il Pacifico è stato scelto Explore, una tonalità di rosso scuro tendente al nero, ricca e calda, con sfumature di blu che evocano autoaffermazione ed esplorazione.

In Europa spicca Essence, un blu indaco con una luminosità equilibrata, ritenuto da CMG rappresentativo dello spirito del 2025. Per l’America Latina, invece, è stato selezionato Feel Real, una combinazione di rosa, rosso, marrone e giallo, simbolo di accettazione di sé.

Infine, il Nord America vede protagonista Forever Green, un verde profondo con accenni di giallo e una sfumatura scura vicina al nero, che simboleggia il legame con la natura.

Anche AkzoNobel ha presentato il suo colore per il 2025: True Joy, una vibrante sfumatura di giallo oro che vuole trasmettere ottimismo e desiderio di uscire dalla propria comfort zone.

Per fare questa scelta si sono confrontati esperti di arredamento, architetti, designer e giornalisti, riuniti nel Global Trend ForecastMeeting, durante il quale si sono registrate le tendenze.

Per la selezione del colore di quest’anno si è tenuto il brainstorming annuale, che per avere più pareri possibili ha visto il coinvolgimento di designer junior e stagisti.

Il giallo è l’ideale per un abbinamento con l’arancio, ma anche con tonalità più tendenti al legno e all’argilla, che vengono esaltate dall’accoppiamento con True Joy.

Infine, non potevamo dimenticare World Global Style Network (WGSN), che per il 2025 ha previsto il ritorno dei colori scuri: infatti, la sua scelta è caduta su Future Dusk. La tonalità è situata tra il blu scuro e il viola, per raccontare il tema del passaggio, come quello tra giorno e notte, adatto a raccontare un’epoca di cambiamenti come quella che stiamo vivendo.

Per la palette del 2025/2026 WGSNha scelto anche Cherry Lacquer, un color borgogna intenso che può essere facilmente usato negli interni, e Celestial Yellow, un giallo brillante e luminoso con sfumature di bianco.

Per il 2026 ha selezionato Neon Flare, che vuole dare una forma più plastica al colore, uscendo dagli schemi tradizionali, che vorrebbero i colori riproducibili su tutte le superfici, ed è ispirato all’intelligenza artificiale e che ha un impatto immediato in chi lo guarda.

Conclusione

Le tendenze per i colori del 2025 sono tante, ognuna porta con sé un significato ben preciso. Scegliere quale si sposi meglio con la nostra casa non è semplice, bisogna comprendere cosa ci rappresenta di più e quale atmosfera vogliamo vivere quando siamo tra le nostre quattro mura.

Lo spettro dei colori però è immenso ed è facile perdersi tra mille sfumature. Per fortuna ci vengono incontro realtà, come Pantone o WGSN che ci aiutano a orientarci in questo mondo vario e ricco di sfumature, che vengono costantemente ricombinate tra loro per creare effetti assolutamente unici.