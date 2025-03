Coldiretti Campania in corteo a Parma: tra i 1000 rappresentanti anche il comune di Pollica con il sindaco, Stefano Pisani

Agricoltori, sindaci e tanti giovani preoccupati nella marea gialla che ha sfilato per le strade di Parma, in difesa della salute pubblica dai pericoli delle nuove frontiere verso le quali sembra avviarsi l’alimentazione globale. Coldiretti ha scelto la sede dell’Autorità Europea per la sicurezza alimentare per poter avanzare le proprie richieste a difesa del Made in Italy e quindi degli interessi dell’intero comparto agricolo.

“Sarà proprio l’Efsa a dover valutare le richieste di autorizzazione dei cibi cellulari creati in laboratorio, per questo siamo qui. Non per manifestare contro ma per chiedere che tutto ciò che di alimentare viene creato in laboratorio sia trattato come farmaco e non come un nuovo cibo” spiega il presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli. Sono oltre duecento gli agricoltori della Campania che hanno sfilato fra i ventimila provenienti dal resto d’Italia. Con loro i vertici provinciali e regionali di Coldiretti e il vicepresidente nazionale Gennarino Masiello.

“La nostra è una mobilitazione permanente, per salvaguardare la sovranità alimentare europea e nazionale, assicurando il diritto di accesso al cibo a tutti i cittadini. Siamo a Parma per una manifestazione difensiva al seguito del nostro Presidente Nazionale Ettore Prandini e del Segretario Generale Vincenzo Gesmundo. Insieme vogliamo difenderci da chi attacca le nostre magnifiche produzioni con regolamenti ideologici o creando cibi in laboratorio” aggiunge il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda.

In piazza oltre 1000 Comuni

L’occasione è il momento giusto per fare il punto sulle battaglie di Coldiretti che da tempo chiede scelte coraggiose alla commissione europea. “Risorse adeguate a sostenere il settore agricolo europeo da destinare solo ai veri agricoltori. Meno burocrazia per gli imprenditori e maggiore precisione nella compilazione delle etichette con l’obbligo di indicare i Paesi di origine degli alimenti” prosegue Ettore Bellelli.

In piazza a sostenere l’iniziativa, oltre 1000 comuni rappresentati con molti gonfaloni provenienti da tutto il Paese, tra cui il comune di Pollica, comunità emblematica della Dieta Mediterranea patrimonio Unesco, presente con il sindaco Stefano Pisani.

Le motivazioni

“La nostra mobilitazione prosegue. Non vogliamo etichette allarmistiche o tasse sul vino. Si alla reciprocità negli accordi internazionali e più controlli alle frontiere contro le importazioni sleali. Tutto questo da affiancare alle regole di trasparenza sui cibi ultraformulati. Basta con le fake news abbiamo bisogno di risposte chiare” conclude il presidente Coldiretti Ettore Prandini prima di incontrare i vertici di Efsa con il segretario Genarale Gesmundo e Luigi Scordamaglia, responsabile politiche europee, mercati e internazionalizzazione.

Al termine ecco il commento di Alberto Spagnolli, Senior Policy Coordinator di EFSA: “Il compito di EFSA è precisamente quello di chiarire dubbi o incertezze riguardo agli effetti sulla salute umana, i profili nutrizionali di questi alimenti, i rischi legati al processo produttivo o alle sostanze utilizzate. I panel effettueranno analisi approfondite e utilizzeranno ogni livello di studio reso necessario (compresi test pre-clinici e clinici) per ciascun prodotto notificato. Tutto questo avviene in maniera pienamente trasparente. Tutte le informazioni relative ai prodotti notificati, gli studi richiesti e presentati, nonché sul processo di valutazione scientifica, sono accessibili liberamente sul nostro sito”.