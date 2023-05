Codacons denuncia: “emergenza lago a pochi metri dalla Cittadella Giudiziaria”, intervento immediato del Comune di Salerno

A pochi metri dalla Cittadella Giudiziaria, viene nuovamente documentata la presenza di un lago, lasciando la città in uno stato di abbandono senza alcun controllo.

La denuncia del Codacons

Il Codacons, Comitato per la difesa dei consumatori e dell’ambiente, chiede con urgenza l’intervento del Comune per affrontare questa situazione critica. Qualora il Comune non adotti provvedimenti, il CODACONS si impegnerà a denunciare i funzionari responsabili alla Procura della Corte dei Conti, nel caso in cui i danni causati vadano a gravare sulle casse dell’Erario.

Ogni volta che piove, come accaduto nei giorni scorsi, si forma un lago a causa dell’assenza di caditoie. L’intera area è diventata impraticabile e necessita urgentemente di interventi di bonifica. L’Avv. Matteo Marchetti, portavoce del CODACONS, afferma che il Comune deve agire immediatamente, considerando il pericolo che incombe sugli edifici circostanti, che subiscono danni ingenti a causa dell’accumulo di acqua.

Dalla situazione è evidente che non sono stati fatti interventi per anni, il che potrebbe aver compromesso la stabilità degli edifici. Tutti i danni devono essere risarciti e, nel caso in cui i costi ricadano sul bilancio comunale, i funzionari responsabili saranno denunciati alla Procura della Corte dei Conti.

Emergenza lago: necessario intervenire tempestivamente

Nella piazzetta situata dietro via Gelsi Rossi, gli edifici non dispongono di marciapiedi né di caditoie per lo scolo dell’acqua. Inoltre, mancano aperture con grate per il corretto assorbimento dell’acqua nelle fogne, causando allagamenti continui in ogni giorno di pioggia e gravi danni a tutti gli immobili circostanti. È necessario realizzare immediatamente le caditoie per lo scolo dell’acqua.

Due anni fa abbiamo denunciato questa situazione, ma purtroppo non è stato fatto nulla per risolvere il problema che coinvolge decine di cittadini. Nel frattempo, il Comune deve risarcire i danni subiti.

Codacons pronto a denunciare l’accaduto alla Procura

Il Codacons, se il Comune non provvederà entro 24 ore, diffiderà il Sindaco e denuncerà l’accaduto alla Procura. È indispensabile affrontare con tempestività questa problematica che mette a rischio la sicurezza e l’integrità degli edifici e dei cittadini stessi. Il CODACONS continuerà a vigilare affinché vengano adottate le misure necessarie per garantire la tutela del territorio e dei suoi abitanti.