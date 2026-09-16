Club Serre, rivoluzione totale: addio a Tolomeo, arriva Ciro De Cesare

Un vero e proprio terremoto societario e tecnico ha scosso il Club Serre all’indomani della prima giornata del campionato di Promozione (Girone D). La dirigenza ha stabilito un cambio di rotta radicale e immediato, azzerando l’intero assetto operativo e ribaltando la guida della prima squadra per impostare una nuova strategia sportiva.

Addio alla partnership con l’Herajon e lo stop ai quadri tecnici

La decisione della società ha portato all’interruzione ufficiale della collaborazione con Gaetano Tolomeo e con il Gruppo Sportivo Herajon. Contestualmente, la dirigenza ha deciso di sollevare dall’incarico il direttore sportivo Graziano Vocca, chiudendo di fatto il ciclo di pianificazione estiva dopo appena novanta minuti di gioco ufficiale.

Le motivazioni del ribaltone risiedono nella volontà di dare una scossa immediata all’ambiente e ridefinire la governance del progetto calcistico.

Ciro De Cesare è il nuovo allenatore: panchina affidata all’ex bomber

Il cambio al vertice ha riguardato direttamente anche la panchina: esonerato il tecnico Massimo Mastrangelo, la guida della prima squadra è stata affidata a Ciro De Cesare.

Profilo di grande esperienza ed ex calciatore professionista di alto livello, De Cesare vanta un curriculum panchina importante nel panorama dilettantistico campano, avendo già guidato formazioni come Castel San Giorgio, Ebolitana e Centro Storico Salerno. Spetterà al nuovo allenatore riordinare le idee nello spogliatoio e preparare la squadra ai prossimi impegni di campionato.