Campionati Regionali

Club Serre, rivoluzione totale: addio a Tolomeo, arriva Ciro De Cesare

Terremoto in casa Club Serre dopo la prima di campionato: interrotta la collaborazione con Herajon, Vocca e Mastrangelo. Ciro De Cesare è il nuovo mister

Di: Ernesto Rocco
Ciro De Cesare

Un vero e proprio terremoto societario e tecnico ha scosso il Club Serre all’indomani della prima giornata del campionato di Promozione (Girone D). La dirigenza ha stabilito un cambio di rotta radicale e immediato, azzerando l’intero assetto operativo e ribaltando la guida della prima squadra per impostare una nuova strategia sportiva.

Addio alla partnership con l’Herajon e lo stop ai quadri tecnici

La decisione della società ha portato all’interruzione ufficiale della collaborazione con Gaetano Tolomeo e con il Gruppo Sportivo Herajon. Contestualmente, la dirigenza ha deciso di sollevare dall’incarico il direttore sportivo Graziano Vocca, chiudendo di fatto il ciclo di pianificazione estiva dopo appena novanta minuti di gioco ufficiale.

Le motivazioni del ribaltone risiedono nella volontà di dare una scossa immediata all’ambiente e ridefinire la governance del progetto calcistico.

Ciro De Cesare è il nuovo allenatore: panchina affidata all’ex bomber

Il cambio al vertice ha riguardato direttamente anche la panchina: esonerato il tecnico Massimo Mastrangelo, la guida della prima squadra è stata affidata a Ciro De Cesare.

Profilo di grande esperienza ed ex calciatore professionista di alto livello, De Cesare vanta un curriculum panchina importante nel panorama dilettantistico campano, avendo già guidato formazioni come Castel San Giorgio, Ebolitana e Centro Storico Salerno. Spetterà al nuovo allenatore riordinare le idee nello spogliatoio e preparare la squadra ai prossimi impegni di campionato.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.