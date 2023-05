Clochard ubriaco a Battipaglia: denunciato per detenzione di armi

Un clochard di origini albanesi spaventa la cittadina di Battipaglia mentre girovaga per le strade armato di due coltelli da cucina. La situazione preoccupante viene segnalata dai residenti e intercettata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile.

L’intervento delle forze dell’ordine

L’intervento dei Carabinieri avviene in via Mazzini, dove l’uomo viene individuato in evidente stato di ebbrezza. I militari procedono al sequestro dei coltelli e denunciano l’uomo per detenzione illecita di armi, garantendo così la sicurezza di tutti i presenti.

I timori dei residenti

La presenza del clochard armato ha provocato timore tra chi si trovava per le strade di Battipaglia. Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri, sono state evitate conseguenze peggiori.

Da tempo i residenti chiedono maggiore attenzione al territorio per evitare fenomeni criminosi.