Attualità

Clima e biodiversità: a Ceraso il seminario “La ricchezza della Terra” con Be The Change

A Ceraso dal 2 al 4 settembre il seminario residenziale "La ricchezza della Terra" del progetto Be The Change su sostenibilità e clima

Di: Manuel Chiariello
Clima e biodiversità: a Ceraso il seminario “La ricchezza della Terra” con Be The Change

L’azienda agricola “La Petrosa” di Ceraso ospita, dal 2 al 4 settembre, il seminario residenziale dal titolo “La ricchezza della Terra”. L’appuntamento rientra tra le attività formative del progetto Be The Change, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sui cambiamenti climatici, alla tutela della biodiversità e alla promozione di comportamenti sostenibili.

L’iniziativa e i partner del territorio cilentano

Il percorso formativo è promosso dal Circolo Legambiente “Ancel Keys” Torchiara-Alto Cilento, in partnership con il Circolo Legambiente Cilento Mediterraneo, l’Associazione Pro Loco Pioppi APS e Idee in Comune APS. Il progetto è finanziato dalla Regione Campania mediante l’impiego di risorse statali messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tre giorni tra formazione, laboratori ed esperienze sul campo

Il programma prevede tre giornate di incontri, laboratori pratici ed esperienze dirette sul territorio. L’obiettivo è quello di approfondire la relazione tra ambiente, comunità locali e risorse naturali, assumendo le peculiarità del Cilento come modello di studio e applicazione.

La filosofia del progetto Be The Change

Il seminario si inserisce nella più ampia visione di Be The Change, progetto ideato per rafforzare la consapevolezza dei cittadini sugli impatti del cambiamento climatico. Attraverso il coinvolgimento attivo della comunità, l’iniziativa mira a stimolare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini e a diffondere pratiche quotidiane orientate alla sostenibilità.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.