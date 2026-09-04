Clima e biodiversità: a Ceraso il seminario “La ricchezza della Terra” con Be The Change

L’azienda agricola “La Petrosa” di Ceraso ospita, dal 2 al 4 settembre, il seminario residenziale dal titolo “La ricchezza della Terra”. L’appuntamento rientra tra le attività formative del progetto Be The Change, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sui cambiamenti climatici, alla tutela della biodiversità e alla promozione di comportamenti sostenibili.

L’iniziativa e i partner del territorio cilentano

Il percorso formativo è promosso dal Circolo Legambiente “Ancel Keys” Torchiara-Alto Cilento, in partnership con il Circolo Legambiente Cilento Mediterraneo, l’Associazione Pro Loco Pioppi APS e Idee in Comune APS. Il progetto è finanziato dalla Regione Campania mediante l’impiego di risorse statali messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tre giorni tra formazione, laboratori ed esperienze sul campo

Il programma prevede tre giornate di incontri, laboratori pratici ed esperienze dirette sul territorio. L’obiettivo è quello di approfondire la relazione tra ambiente, comunità locali e risorse naturali, assumendo le peculiarità del Cilento come modello di studio e applicazione.

La filosofia del progetto Be The Change

Il seminario si inserisce nella più ampia visione di Be The Change, progetto ideato per rafforzare la consapevolezza dei cittadini sugli impatti del cambiamento climatico. Attraverso il coinvolgimento attivo della comunità, l’iniziativa mira a stimolare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini e a diffondere pratiche quotidiane orientate alla sostenibilità.