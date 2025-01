City Live: InfoCilento ospita il sindaco di Orria, Agostino Astore. Inviate le vostre domande

Torna City Live – Parola ai cittadini, programma condotto dalla giornalista Maria Emilia Cobucci. Un programma che offre un’opportunità unica per i cittadini di interagire direttamente con i loro rappresentanti locali, poiché saranno proprio loro a porre le domande al sindaco ospite. Nella prossima puntata sarà ospite il sindaco di Agostino Astore.

Invito ai cittadini

Ogni utente potrà partecipare attivamente alla trasmissione in onda ogni giovedì alle 21:15 sul Canale 79 del digitale terrestre e in streaming su App e InfoCilento.it. Le domande per il sindaco potranno affrontare temi di interesse locale, preoccupazioni o suggerimenti per migliorare la comunità. Le domande selezionate saranno discusse durante la trasmissione, creando un dialogo diretto tra amministrazione e cittadini.

Come inviare le domande

I vostri messaggi (che potranno essere inviati anche in maniera anonima) dovranno essere inviate tramite il form in basso o attraverso i canali social di InfoCilento fino alle ore 14.30 di mercoledì 15 gennaio 2025. La puntata andrà in onda giovedì 16 gennaio alle ore 21.15.