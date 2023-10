Città di Dongying, provincia di Shandong: brillante biglietto da visita del turismo culturale “Lungo il Fiume Giallo incontra il mare”

Dongying, una città vicino alla foce del Fiume Giallo, vanta abbondanti risorse naturali e uno straordinario ambiente ecologico. Al fine di stabilire un nuovo contesto per le “ri-creazioni” della cultura del Fiume Giallo, Dongying ha organizzato e realizzato oltre 2.000 fiere iconiche del Fiume Giallo quest’anno, tra cui la “Fiera delle Merci di Capodanno” in inverno, la “Fiera delle Gite di Primavera” in primavera, la “Fiera dell’Artigianato” in estate, e la “Fiera del Raccolto” in autunno.

In concomitanza con importanti momenti temporali come il Festa del Lavoro, il Festival delle Barche Drago e la Giornata Nazionale, Dongying ha lanciato continuamente più di 50 attività importanti come la stagione artistica della Foresta del Delta del Fiume Giallo, la Celebrazione del Doppio Festival – Qingfeng Bazaar e altre importanti attività guidate da attività tematiche per arricchire l’offerta di prodotti turistici vacanzieri.

Scena del picnic a tema in rete “Lungo il Fiume Giallo incontra il mare”.

Per evidenziare i suoi vantaggi e le sue caratteristiche e promuovere il marchio “Lungo il Fiume Giallo incontra il mare” a tutto tondo, Dongying ha esplorato in profondità le sue risorse lungo il Fiume Giallo, pianificato e organizzato una serie di attività di promozione a tema di ” Viaggia lungo il Fiume Giallo”, e ha svolto attività speciali come la guida autonoma, studi di ricerca e strutture di supporto. Attività come i tour di raccolta dei media, le divertenti escursioni “Alla ricerca del Cyprinus carpio del Fiume Giallo” e “Camminando sul Fiume Giallo” hanno ulteriormente stimolato la vitalità del mercato turistico lungo il Fiume Giallo.

Allo stesso tempo, la città di Dongying rafforza l’integrazione tra cultura e turismo e diversifica il marchio “Lungo il Fiume Giallo incontra il mare”. Negli ultimi anni, facendo affidamento sulle risorse del turismo culturale, Dongying ha successivamente svolto attività di marca come il 16° Festival del turismo culturale cinese Sun Tzu, la 16° Mostra internazionale cinese di attrezzature e tecnologie petrolifere e petrolchimiche, il 15° Festival del turismo sulla raccolta di conchiglie marine, e la maratona dell’estuario del Fiume Giallo, le attività “Turismo +” come la Corsa Ciclistica su Strada, la Mostra Fotografica sull’Estuario del Fiume Giallo, il Festival dei Fiori di Sophora del Wetland, il Festival dell’Agnello e della Birra sulla Spiaggia dell’Estuario del Fiume Giallo e il Festival della Pesca del Granchio Peloso continuano ad espandere il turismo culturale influenza di “Yellow River Enters the Sea”.

Su questa base, Dongying approfondisce gli scambi regionali ed espande ulteriormente l’influenza del marchio “Lungo il Fiume Giallo incontra il mare”. L’anno scorso, Dongying ha tenuto con successo la Conferenza sulla Cooperazione e lo Sviluppo delle Città dell’Estuario Mondiale, offrendo a Dongying il suo biglietto da visita come sito di lancio del Programma di Partnership delle Città dell’Estuario Mondiale e sede della prima Conferenza sulla Cooperazione e lo Sviluppo delle Città dell’Estuario Mondiale.