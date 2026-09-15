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Cinque nascite in poche ore all’ospedale di Sapri: è festa in reparto

Fiocco rosa e azzurro all'ospedale Immacolata di Sapri: cinque neonati venuti alla luce in poche ore. Mamme e bimbi stanno bene, il reparto si conferma un'eccellenza.

Di: Maria Emilia Cobucci
Cinque nascite in poche ore all’ospedale di Sapri: è festa in reparto

È festa nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. Sono cinque in totale i bambini venuti alla luce nella sola giornata di oggi: Nathan, Matilde, Francesca, Alessandro e Mauro. Un vero e proprio boom di nascite che ha portato gioia e speranza nel nosocomio del Golfo di Policastro.

Cinque nuove vite illuminano l’ospedale di Sapri

Cinque nuove vite hanno illuminato i cuori dei rispettivi genitori e dell’intero personale medico, infermieristico e sanitario, che quotidianamente opera con passione e dedizione all’interno della struttura. Una giornata intensa, iniziata poco dopo le 8:00 con la prima nascita e terminata nel primo pomeriggio nel migliore dei modi.

I piccoli e le rispettive mamme godono di ottima salute e hanno espresso profonda gratitudine a tutta l’équipe per la professionalità dimostrata e per l’assistenza ricevuta durante l’intero percorso del parto.

Un punto di riferimento per la sanità tra Campania e Calabria

A testimonianza dell’eccellenza della struttura ci sono le storie di Pia, arrivata da Praia a Mare in Calabria, e Marilde, giunta da Montesano sulla Marcellana. Entrambe hanno scelto di mettere al mondo il loro secondo figlio proprio nel presidio sanitario salernitano, nonostante la distanza da casa.

Il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Immacolata” si conferma così un eccellente fiore all’occhiello del nosocomio saprese e un presidio sanitario fondamentale e insostituibile per tutte le gestanti dell’ampio comprensorio.

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