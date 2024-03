Cinque defibrillatori per le strutture sportive di Agropoli: l’iniziativa dell’assessore Lampasona e dell’ufficio Sport

L'amministrazione comunale di Agropoli ha installato cinque defibrillatori negli impianti sportivi comunali, al fine di renderle cardioprotette e garantire un intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco.

Dove sono posizionati i defibrillatori

Le postazioni Dae sono state collocate presso:

Impianto sportivo “Guariglia” (a servizio anche dell'impianto “Torre” e della pista “Pietro Mennea”)

(a servizio anche dell'impianto “Torre” e della pista “Pietro Mennea”) Palagreen

Stadio “Peppino Impastato”

Pala “Di Concilio”

L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra l'ufficio Sport e l'assessorato alla Sanità guidato da Rosa Lampasona, si è resa necessaria per colmare la carenza di defibrillatori presso le strutture sportive in questione.

“Abbiamo provveduto a rendere più sicure le strutture sportive comunali dotandole di defibrillatori”, commentano il sindaco Roberto Mutalipassi e l'assessore Rosa Lampasona. “Si tratta di apparecchiature semi automatiche in grado di dare risposte in caso di problemi di natura cardiaca. A breve sarà predisposto un apposito corso per formare alcuni componenti di associazioni che usufruiscono delle strutture stesse, in modo che siano in grado di intervenire in caso di necessità.”

Un ringraziamento va al funzionario dell'ufficio Sport, Giuseppe La Porta, per il prezioso contributo e al consigliere delegato allo sport Gennaro Russo.

Formazione per l'utilizzo dei defibrillatori

L'amministrazione comunale ha inoltre annunciato l'organizzazione di un corso di formazione per l'utilizzo dei defibrillatori. Il corso, rivolto ai componenti delle associazioni sportive che usufruiscono delle strutture, fornirà le conoscenze e le competenze necessarie per utilizzare correttamente i dispositivi in caso di emergenza.

La mission

“L'obiettivo è quello di creare una rete di persone formate e in grado di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco”, spiega l'assessore Lampasona. “La tempestività dell'intervento è fondamentale per salvare vite umane.”

Un investimento per la sicurezza

L'installazione dei defibrillatori e l'organizzazione del corso di formazione rappresentano un investimento importante per la sicurezza degli atleti e dei cittadini che frequentano le strutture sportive di Agropoli.

“La sicurezza è la nostra priorità”, conclude il sindaco Mutalipassi. “Con questo intervento abbiamo fatto un passo avanti importante per rendere le nostre strutture sportive più sicure.”