Cinghiali: a Vibonati arriva una cella frigorifera per lo stoccaggio delle carcasse

Il Comune di Vibonati, guidato dal sindaco Manuel Borrelli, ha deciso di concedere in comodato d'uso gratuito dei locali comunali per allocare una cella frigorifera per lo stoccaggio delle carcasse di cinghiali. L'iniziativa è stata fortemente voluta dalle diverse squadre di caccia al cinghiale presenti nel comune di Vibonati e nei comuni limitrofi.

Un problema di sicurezza e di decoro urbano

La proliferazione dei cinghiali rappresenta un problema di sicurezza e di decoro urbano in molte zone d'Italia, compresa la Campania. I cinghiali causano danni alle colture agricole, incidenti stradali e possono essere pericolosi per l'incolumità delle persone.

La collaborazione tra Comune, ATC e squadre di caccia

Per contrastare il problema, l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) dell'Aree Contigue è stato incaricato dalla Regione Campania di assumere una serie di iniziative, tra cui l'acquisto, il montaggio e la posa in opera delle celle frigorifero/congelatori, idonee allo stoccaggio e alla stabulazione delle carcasse di cinghiali abbattuti.

Un locale idoneo per la cella frigorifera

L'ATC ha dato disponibilità al Responsabile dell'U.O.S.D. Distretti 71 e 72 dell'ASL Salerno a concedere un locale, servito da acqua potabile ed energia elettrica, per allocare una cella frigorifera a disposizione delle locali squadre di caccia.

Il ringraziamento del Sindaco

“Un ringraziamento particolare – afferma il Sindaco di Vibonati – va fatto alle squadre venatorie di Vibonati, al presidente dell'Atc 2, al segretario Giovanni Senatore e a Gerardo Cernicchiaro membro dell'Atc2″.