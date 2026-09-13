Cronaca

Cinghiale in strada sulla SS517: scontro tra due auto, sfiorata la tragedia

Incidente sulla SS517 tra Buonabitacolo e la Bussentina: cinghiale travolto da due auto. Illesi gli automobilisti, si riapre il tema della sicurezza stradale.

Di: Erminio Cioffi
Cinghiale in strada sulla SS517: scontro tra due auto, sfiorata la tragedia

Tragedia sfiorata ieri sera lungo la SS517, nel tratto che collega Buonabitacolo alla Bussentina, dove un cinghiale ha improvvisamente attraversato la carreggiata ed è stato investito. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due vetture: fortunatamente gli occupanti dei veicoli non hanno riportato ferite.

L’intervento dei soccorsi e dei carabinieri

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118, giunti per prestare assistenza alle persone a bordo e verificare le condizioni degli automobilisti coinvolti, oltre che per mettere in sicurezza l’arteria stradale.

Fauna selvatica e sicurezza stradale sulla SS517

L’episodio riporta l’attenzione sulla presenza sempre più frequente della fauna selvatica lungo le strade del territorio. Quello di ieri non rappresenta un caso isolato e il rischio per chi percorre la SS517, soprattutto nelle ore serali e notturne, resta elevato. La strada è da tempo considerata un’arteria particolarmente delicata anche a causa dell’elevata frequenza di incidenti stradali, alcuni dei quali con conseguenze mortali.

L’urgenza di interventi di prevenzione

L’impatto con il cinghiale riaccende la necessità di attuare interventi concreti di prevenzione e messa in sicurezza della tratta. Risulta fondamentale un’attenta valutazione delle zone maggiormente esposte, integrata da una segnaletica mirata e da barriere o dispositivi utili a ridurre il rischio di attraversamento da parte degli animali selvatici. Un’adeguata prevenzione potrebbe evitare che episodi simili, fortunatamente conclusi senza feriti, si trasformino in drammi.

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