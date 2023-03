Cimitero di Agropoli, 400mila euro per nuovi loculi

Nuovi loculi per il cimitero di Agropoli. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha dato il via libera al progetto esecutivo. Il costo delle opere ammonta a circa 406mila euro, di cui circa 321mila per i soli lavori.

Il progetto per i nuovi loculi al cimitero

L’iter progettuale fu avviato nei mesi scorsi allorquando l’Ente approvò anche il nuovo regolamento relativo alle concessioni di sepolture. Costi di concessione e iter per garantire nuovi loculi a lastra rettangolare e quadrata sono strettamente collegati: proprio l’aumento dei costi di realizzazione, infatti, comportò anche un aumento delle tariffe.

Le tariffe per le sepolture nel cimitero di Agropoli

Se nel 2021 la giunta stabilì il costo di 1300 euro per il loculo a lastra quadrata e 1700 per quello a lastra rettangolare con l’ultimo regolamento, invece, l’amministrazione comunale ha stabilito un incremento di 300 euro. Si passa quindi rispettivamente a 1600 e 2000 euro. Tanto dovranno spendere i cittadini interessati alla concessione dei nuovi loculi.

La realizzazione di nuove sepolture si rende necessaria considerato che gli spazi nel civico cimitero sono ormai quasi saturi. Pertanto l’avvio delle opere dovrà avvenire in tempi brevi al fine di evitare problemi e disagi per i cittadini.