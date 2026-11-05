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CilentoMed, il Comune di Centola guida la rete per la rigenerazione del Cilento

Centola è Comune capofila del progetto CANTIERI CilentoMed: una rete di dieci borghi con l'Università di Salerno per contrastare lo spopolamento.

Di:
Ernesto Rocco
Palinuro

Il Comune di Centola-Palinuro assume la guida del progetto “CANTIERI CilentoMed”, un’iniziativa strategica che riunisce dieci amministrazioni comunali del territorio nell’ambito del programma regionale “Borghi Salute e Benessere”. Il progetto punta a realizzare un modello integrato di rigenerazione urbana, culturale, sociale ed economica, superando la frammentazione locale per creare opportunità di sviluppo sia sulle zone costiere che nelle aree interne della Campania.

Una sinergia tra istituzioni e ricerca universitaria

Un elemento centrale della strategia territoriale è la partnership scientifica con l’Università degli Studi di Salerno, presente attraverso il C-TURN (Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Turismo, la Rigenerazione e l’Innovazione Territoriale). La collaborazione consente di unire la ricerca accademica alle esigenze reali dei comuni cilentani.

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Il modello di governance unisce enti pubblici, istituti di ricerca, imprese e Terzo settore in un’azione coordinata per la gestione delle risorse locali. L’Amministrazione comunale di Centola ricopre il ruolo di coordinatore politico e gestionale del network.

Gli interventi per il contrasto allo spopolamento e lo sviluppo turistico

L’intesa tra i comuni fissa obiettivi operativi finalizzati al potenziamento della vivibilità residenziale e turistica durante tutti i dodici mesi dell’anno. Le linee d’azione prioritarie comprendono:

  • Recupero del patrimonio edilizio: interventi di riqualificazione strutturale e funzionale dei centri storici.
  • Ospitalità diffusa: creazione di nuove reti ricettive integrate con le comunità locali.
  • Potenziamento dei servizi: rafforzamento dei presidi territoriali per residenti e visitatori.
  • Sostenibilità e turismo destagionalizzato: valorizzazione congiunta delle risorse ambientali costiere e dell’entroterra.

L’iniziativa punta a contrastare il fenomeno del decremento demografico, offrendo opportunità occupazionali alle nuove generazioni e favorendo la tenuta delle attività economiche locali.

La visione territoriale dell’Amministrazione comunale

L’integrazione tra le frazioni del territorio di Centola e i comuni limitrofi costituisce il punto di partenza per una programmazione di lungo termine.

Dall’Amministrazione comunale sottolineano l’importanza del lavoro di rete: “L’Amministrazione comunale crede fortemente che il futuro dei piccoli Comuni si costruisca attraverso la capacità di fare rete, di stringere alleanze istituzionali e di coinvolgere competenze qualificate. È questa la strada per superare la frammentazione, dare maggiore forza alle progettualità locali e affrontare con strumenti adeguati le sfide dello sviluppo”.

Il coordinamento delle dieci amministrazioni mira a trasformare l’identità dei borghi cilentani in un motore di crescita sostenibile e coesione sociale.

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