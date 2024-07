Cilento, weekend nero sulle strade: tre incidenti, un morto e 4 feriti

E’ stato un weekend nero quello appena trascorso sul fronte della viabilità. Diversi incidenti si sono registrati sulle arterie salernitane, il più grave dei quali ha visto la morte di un uomo sulla Cilentana, seconda vittima in appena 48 ore, considerato che precedentemente un 41enne di Polla era deceduto sulla strada che collega Eboli e Battipaglia. Domenica, invece, altri sinistri si sono registrati per fortuna con esiti meno gravi. Nella tarda mattinata di domenica, a Capaccio Paestum, uno scooter si è scontrato con una Jeep Renegade nei pressi del caseificio Vannulo, sulla SS18. A riportare la peggio un 29enne residente ad Avellino, trasferito al Ruggi in eliambulanza.

Ferita anche la donna che viaggiava con lui e uno dei passeggeri dell’autovettura guidata da un uomo residente a San Giuseppe Vesuviano. Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Rossa di Agropoli e Capaccio Paestum e gli agenti della polizia municipale capaccese, al comando Sofia Strafella. Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo. Incidente stradale nel pomeriggio di domenica anche a Casal Velino. Per cause da accertare, un’autovettura con a bordo una coppia avanti con gli anni è finita fuori strada concludendo la sua corsa nella vegetazione al di sotto della sede stradale.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania che hanno estratto i malcapitati affidandoli alle cure del 118. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Per i due si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Caso singolare invece ad Agropoli. Un’auto è rimasta bloccata nell’alveo del fiume Testene.

Pare che l’automobilista stesse tentando di attraversare il corso d’acqua da una sponda all’altra ma la vettura è rimasta bloccata a causa dell’altezza dell’argine. Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli. È stato poi necessario l’intervento di un carroattrezzi per provvedere al recupero dell’automobile.