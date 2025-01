Cilento Vallo di Diano Experience: ecco l’appuntamento creativo invernale di Ceraso

Il progetto Cilento Vallo di Diano Experience per le città creative dell’Unesco nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, inaugura il 2025 con la tappa invernale nell’affascinante comune di Ceraso, il prossimo 05 gennaio.

Gli altri comuni

Gli altri comuni della rete sono Capaccio Paestum, capofila, Castellabate, Ascea, Montecorice, Padula, Perdifumo, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento e Serramezzana.

Citato per la prima volta in una pergamena del XII secolo, il borgo di Ceraso vanta un curriculum storico di un certo rilievo e una privilegiata posizione geografica nel Cilento, insieme alle frazioni di Santa Barbara, San Biase, Massascusa, Petrosa e Metoio.

In occasione del Cilento Vallo di Diano Experience, dopo il ricco programma della scorsa estate, il Comune ha organizzato una calda e accogliente vigilia dell’Epifania con un percorso culturale, artistico ed enogastronomico per tutte le fasce di età e senza barriere architettoniche.

Nei vicoletti del centro storico si potranno gustare le bontà culinarie dei luoghi, incontrare la Befana, vivere, poco più distante, una soft adventure in mongolfiera e ballare in una discoteca sotto le stelle, rivendo la dance degli anni Ottanta e Novanta. Inoltre, nella stessa giornata si terrà la presentazione della mostra fotografica

“CI.LENTO Cilento Vallo di Diano By Infrared Pics Too: Scatti dal Cuore UNESCO”. L’evento introduttivo ha lo scopo di illustrare al pubblico la filosofia della iniziativa. Verranno spiegate le ragioni che hanno portato alla realizzazione della mostra itinerante, i temi e il ruolo centrale di ciascun comune.

Durante la presentazione, verrà esposta la timeline della mostra e il programma delle tappe nei vari siti. «Un ulteriore ringraziamento al comune di Capaccio Paestum, in qualità di ente capofila- dichiara Aniello Crocamo, sindaco di Ceraso- per la gestione e l’organizzazione del progetto e per la disponibilità nei confronti di tutti i partecipanti. Vi aspettiamo a Ceraso per salutare insieme il nuovo anno».

Il programma

Domenica 05 gennaio CI.LENTO Cilento Vallo di Diano By Infrared Pics Too: Scatti dal Cuore UNESCO Evento propedeutico alla mostra Dalle ore 16:30 – Palazzo Di Lorenzo, Ceraso Stand espositivi Dalle ore 16:30 – spazi adiacenti palazzo Di Lorenzo La casetta della Befana Dalle ore 17:00 alle ore 20:00 – via Dietro la chiesa, centro storico Ceraso in volo Dalle ore 17:00 – campo sportivo “Ciccillo Esposito” Volo ancorato in mongolfiera per tutti.

Vivi una soft adventure senza barriere architettoniche. I voli sono gratuiti ma la prenotazione in loco è obbligatoria. Servizio navetta disponibile e gratuito dal campo sportivo (che sarà in parte anche parcheggio) al centro di Ceraso e viceversa.

Tra cibo e musica

Stand enogastronomici Dalle ore 18:30 – Piazza Mazzini e centro storico Vienteterra in concerto Musica popolare, a seguire Francesco Maffia (organetto) Dalle ore 19:00 – Piazza Mazzini Pump up the volume Discoteca sotto le stelle con remix della dance degli anni Ottanta e Novanta DI GEI SHOW CILENTO Dj Pablo Dj Anthony B. Dalle ore 21:00 – Piazza Mazzini