Cilento, un’amicizia a quattro zampe tra Carletto e Micia: l’appello per un’adozione di coppia

La storia di un’amicizia a quattro zampe che ha commosso tutto il Cilento, è quella che ha come protagonisti due animali randagi, un cane ed un gatto, che hanno trovato rifugio nella stessa abitazione, ma che ora rischiano di separarsi.

La storia che ha commosso il Cilento

Carletto, è un piccolo Jack Russell di due anni, cresciuto in strada e accolto temporaneamente da una ragazza in attesa di trovare una famiglia. Proprio in quella casa ha incontrato una meravigliosa gattina randagia di pochi mesi, Micia, e tra i due è nato subito un legame speciale. Ora però la loro convivenza rischia di interrompersi: la ragazza che sta ospitando Carletto deve partire e non potrà più occuparsi di lui.

L’appello e le info utili

Da qui parte un appello solidale affinché si possa trovare una nuova adozione di coppia per due amici. “Può sembrare difficile, ma vogliamo provarci, una condivisione fortunata potrebbe raggiungere proprio la persona capace di cambiare per sempre il loro destino”.

Per informazioni contattare il numero: +39 334 525 0902