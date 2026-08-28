Attualità

Cilento, un’amicizia a quattro zampe tra Carletto e Micia: l’appello per un’adozione di coppia

Un Jack Russell e una gattina randagia stringono un legame speciale nel Cilento. Ora rischiano di separarsi: lanciato l'appello per un'adozione del cuore

Di: Chiara Esposito
Cilento, un’amicizia a quattro zampe tra Carletto e Micia: l’appello per un’adozione di coppia

La storia di un’amicizia a quattro zampe che ha commosso tutto il Cilento, è quella che ha come protagonisti due animali randagi, un cane ed un gatto, che hanno trovato rifugio nella stessa abitazione, ma che ora rischiano di separarsi.

La storia che ha commosso il Cilento

Carletto, è un piccolo Jack Russell di due anni, cresciuto in strada e accolto temporaneamente da una ragazza in attesa di trovare una famiglia. Proprio in quella casa ha incontrato una meravigliosa gattina randagia di pochi mesi, Micia, e tra i due è nato subito un legame speciale. Ora però la loro convivenza rischia di interrompersi: la ragazza che sta ospitando Carletto deve partire e non potrà più occuparsi di lui.

L’appello e le info utili

Da qui parte un appello solidale affinché si possa trovare una nuova adozione di coppia per due amici. “Può sembrare difficile, ma vogliamo provarci, una condivisione fortunata potrebbe raggiungere proprio la persona capace di cambiare per sempre il loro destino”.

Per informazioni contattare il numero: +39 334 525 0902

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.