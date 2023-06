Cilento: successo per la campagna “Mi Voglio Bene” per la prevenzione e la sensibilizzazione

Martedì 27 giugno si è svolto presso l’aula consiliare del comune di Torchiara un importante evento nell’ambito del programma “Mi voglio bene“, promosso dall’ASL Salerno, con l’obiettivo di favorire la promozione della salute nella comunità.

L’iniziativa ha coinvolto attivamente i comuni di Rutino, Laureana e Prignano, dimostrando una volontà condivisa di promuovere il benessere e la prevenzione delle malattie tra i cittadini.

L’incontro ha visto la partecipazione di importanti figure professionali, tra cui la Dottoressa Rosamaria Zampetti, Responsabile della Promozione della Salute presso l’ASL Salerno, il Coordinatore Distrettuale della Promozione della Salute, il Dottor Giovanni Nicoletti, e la Dott.ssa Rosetta Cannalonga, Referente per il Distretto 70 dello screening alla cervice uterina. Inoltre, erano presenti i Sindaci Farro, Chirico e Serra, dimostrando il sostegno delle amministrazioni locali a questa importante iniziativa.

I dettagli dell’evento

Durante l’evento, è stato dato ampio spazio all’informazione e alla sensibilizzazione riguardo alla diagnosi precoce del tumore della cervice uterina, del tumore alla mammella e del tumore al colon retto. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i professionisti presenti, approfondendo tematiche legate alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie.

Distribuzione del kit di prevenzione

Successivamente, è stata distribuita la kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, un importante strumento per la prevenzione del tumore del colon retto. La partecipazione della popolazione è stata significativa, dimostrando un interesse diffuso verso la salute e la prevenzione. Per favorire ulteriormente la partecipazione, la distribuzione gratuita dei kit continua presso le sedi dei comuni di Laureana, Torchiara, Rutino e Prignano.

La buona riuscita di questo evento ha aperto la strada a ulteriori giornate dedicate alla Promozione della Salute, grazie alla sinergia e alla collaborazione tra i Comuni e l’ASL Salerno. Queste iniziative rappresentano un’opportunità preziosa per sensibilizzare la popolazione sui temi della salute, fornire informazioni utili e promuovere stili di vita sani e consapevoli. Grazie alla partecipazione attiva delle istituzioni locali e dei cittadini, si possono fare passi concreti verso una comunità più sana e consapevole dei propri diritti alla prevenzione.