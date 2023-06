Cilento: ritorna la “Giornata per la vita e per Vito”. Appuntamento il 30 luglio

Ritorna la “Giornata per la vita e per Vito” ad Albanella, una manifestazione promossa dall’Associazione La Panchina, dal Comune di Albanella, dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e quest’anno anche dal Comune di Roccadaspide.

L’evento

L’evento giunge, quest’anno, alla sua decima edizione.

La manifestazione è nata con lo scopo di promuovere le raccolte fondi per dotare i comuni dell’intero territorio di defibrillatori per onorare, in questo modo, la memoria del piccolo Vito Volonnino, di Albanella, venuto a mancare improvvisamente a soli cinque anni, il 14 marzo 2013.

“La giornata per la vita e per Vito” riserverà tante sorprese e si proporrà l’obiettivo di cardioproteggere l’intero comune di Roccadaspide, già dotato, nei mesi scorsi, di alcuni defibrillatori.

L’evento si terrà nella frazione di Borgo San Cesareo di Albanella, il 30 luglio.

Il programma

Il programma è davvero ricco: a partire dalle ore 16:00 saranno organizzate delle attività all’aria aperta per bambini, a cura dell’associazione Cilentanamente.

Alle ore 17:00 si esibiranno le majorettes e i componenti dell’Accademia Bellini di Altavilla Silentina oltre agli animatori del gruppo Falù, gli stessi che alle ore 20:00 proporranno lo spettacolo acrobatico di Spiderman, supereroe tanto amato dai bambini.

Grande sorpresa alle ore 21:00 quando si esibirà la cantante Silvia Mezzanotte.

La giornata sarà ad accesso gratuito ed aperta a tutti.

Conduttori dell’evento saranno Stefania Maffeo e Mimmo Santoro.

Le dichiarazioni

“L’associazione La Panchina, oltre all’installazione, si occupa di sostenere le spese di manutenzione dei defibrillatori; tutti i dispositivi sono provvisti di una struttura riscaldante e di materiale dedicato per essere utilizzato in qualsiasi momento. I defibrillatori sono uno strumento salvavita, il loro corretto funzionamento può fare la differenza in termini di vite umane” ha affermato Emilia Verderame, mamma del piccolo Vito e presidente dell’associazione La Panchina.