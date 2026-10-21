“Cilento Quiz Show”: il Cilento protagonista in tv, prima puntata

Prima puntata di “Cilento Quiz Show“, il primo quiz televisivo dedicato al Cilento con la sua storia, le sue tradizioni, i suoi sapori e le sue bellezze paesaggistiche.

Il nuovo programma di intrattenimento, in onda ogni mercoledì alle 21:30 sul canale 79 del DTT e sui canali social, è affidato alla conduzione di Gianni Petrizzo e Annamaria Calì. Un format dinamico e coinvolgente che unisce divertimento alla conoscenza del territorio, con l’obiettivo di valorizzare l’identità cilentana attraverso il linguaggio immediato e popolare del quiz televisivo.

Come funziona

Al centro di ogni puntata ci saranno due concorrenti pronti a sfidarsi su argomenti che spaziano dalla geografia alla storia, dall’enogastronomia alla flora e alla fauna, fino alle tradizioni popolari e al patrimonio culturale e naturalistico del Cilento.

Concorrenti della prima puntata: Valentina Montone e Rosario Iodice.

“Cilento Quiz Show” si svilupperà nell’arco di 15 puntate, attraverso un percorso di sfide ed eliminatorie che porterà progressivamente alla finalissima. Ogni puntata decreterà un vincitore, che proseguirà il proprio cammino nelle successive fasi della competizione, fino ad arrivare al gran finale. Nell’ultima puntata si confronteranno i due concorrenti che avranno dimostrato maggiore preparazione e abilità nel corso del torneo, contendendosi il premio finale: un paio di occhiali intelligenti Ray-Ban Meta, messi a disposizione da Focus Point di Agropoli, sponsor della trasmissione.

Ecco come partecipare da casa

Per i telespettatori da casa il numero da contattare è: 3272295001