Cilento PianoFest 2024: un Viaggio nei Suoni e nelle Emozioni

Dal 25 al 28 aprile 2024, Perito, nel cuore del Cilento, si trasformerà in un borgo della musica con la seconda edizione del Cilento PianoFest. Un’esperienza sensoriale e spirituale che vi condurrà alla scoperta dei tesori nascosti di questa terra incantata, attraverso concerti, lezioni, laboratori musicali e workshop.

L’iniziativa

Un’occasione unica per appassionati di musica e non solo, per arricchire le proprie conoscenze, affinare le proprie abilità e scoprire nuove prospettive creative. Il tutto immersi nella splendida cornice naturale del Cilento.

Il festival sarà inaugurato giovedì 25 aprile con il concerto pianistico del M° Federico Cirillo, direttore artistico dell’associazione A.M.AR.E. Cilento. A seguire, giornate di formazione con lezioni-concerto, tenute da rinomati maestri del pianoforte, e laboratori musicali per i più piccoli.

Ogni sera, concerti con l’esibizione di Maestri ed allievi del Conservatorio di musica “G. Martucci” di Salerno.

La seconda edizione del Cilento PianoFest si concluderà domenica 28 Aprile con il Concerto di Gala, ad arricchire la serata saranno il Duo Rossini e altri ospiti d’eccezione.