Cilento: nascono sei nuovi circoli di Fratelli d’Italia

Stamattina, presso l’Hotel Tirreno di Sapri, alla

presenza del Presidente Provinciale di FratelIi

d’Italia Giuseppe Fabbricatore, del dirigente

provinciale Antonio Mariconda; del coordinatore

area Cilento sud Giampiero Nuzzo, è stata

ufficializzata la costituzione di sei nuovi circoli del

partito che rappresentano un importante

lavoro svolto sul territorio.

I circoli

“Il coordinamento ha dimostrato con la costituzione dei nuovi circoli di coprire per l’80% del territorio di sua competenza”, si legge in una nota.

I comuni interessati alla costituzione dei nuovi

circoli territoriali sono: Sapri (responsabile

Nicodemo Giudice), Caselle in Pittari (responsabile Giampiero Nuzzo), Casaletto Spartano (responsabile Enrico Galatro), Rofrano

(responsabile Sergio Sofia ), Torre Orsaia

(responsabile Rosa Vassalli ) e Morigerati

(responsabile Donato Riccio).

“Nei prossimi giorni saranno annunciate nuove adesioni e nuovi circoli verranno costituiti in altri paesi dell’area sud del cilento a testimonianza di un sempre maggiore e capillare radicamento di Fdi sul territorio a sud della provincia. Nel corso della riunione è stata inoltre sottolineata la positiva attività del governo Meloni ed in particolare il costante impegno del

viceministro Edmondo Cirielli, del Sen. Antonio

Iannone e dell’On. Imma Vietri in favore del Cilento”, conclude la nota del partito.