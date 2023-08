Dopo le tante polemiche di questi ultimi mesi riguardo lo stop del servizio via mare che negli scorsi anni ha garantito un servizio importante da e per il Cilento, il prossimo 8 agosto il servizio partirà per coprire la rotta Sapri-Capri.

Il presidente della provincia Franco Alfieri, invece, rilancia su questo servizio e sottolinea che bisogna lavorare affinchè il metrò del mare possa garantire l’arrivo dei turisti nel Cilento.