Cilento: l’amministrazione comunale invita i cittadini ad abbellire i balconi con fiori

L’estate è alle porte e con la bella stagione i borghi del Cilento si riempiono di turisti e visitatori.

Il progetto: abbellire e colorare i propri balconi

Proprio con lo scopo di rendere il paese ancora più accogliente e colorato, il sindaco di Giungano, Giuseppe Orlotti, unitamente all’amministrazione comunale tutta, ha invitato i cittadini dell’intero territorio ad attivarsi per abbellire e colorare i propri balconi, i davanzali delle finestre e gli spazi antistanti alle loro abitazioni, con dei fiori.

Un modo semplice per rendere il borgo, già pieno di suggestioni, ancora più vivace e a prova di selfie.

Ecco le iniziative per accogliere i turisti

Giungano, infatti, nei mesi estivi gode di un altissimo flusso di turisti, basti pensare che solo per gli eventi di punta come la “Festa dell’Antica Pizza Cilentana”, che si sviluppa per tutto il centro del paese includendo tutte le vie del centro storico e la “Festa del Fico Bianco del Cilento”, che si tiene presso la contrada San Giuseppe, ogni anno si contano migliaia e migliaia di presenze a cui l’amministrazione comunale vuole regalare scenari fatti di fiori e colori: “Insieme possiamo riuscirci” questo l’appello di Orlotti certo della collaborazione fattiva di tutta la comunità per realizzare l’idea proposta.

Un’idea semplice e poco dispendiosa, dunque, e di certo a beneficio non solo dei turisti e dei visitatori, ma anche per i cittadini.