Cilento: donna aggredita alla testa con un bastone

“Ciò che è accaduto ieri, nel piccolo centro di Castinatelli, è un fatto gravissimo. La signora S.A, operatrice sanitaria presso l’ospedale San Luca, è stata colpita alla testa con un grosso bastone, mentre era di spalle. Questi, in presenza di numerose persone, presenti per dare seguito ad un provvedimento della magistratura civile del tribunale di Vallo della lucania, non si è fatto scrupolo di attentare alla vita della signora, già sua affine e in passato più volte minacciata ed aggredita”. A denunciare i fatti Marco Colucci legale della donna

Una storia di maltrattamenti

La donna, stando alle ricostruzioni, avrebbe denunciato in più occasioni l’uomo per minacce, anche di morte. Sembrerebbe inoltre che aveva già impugnato altri oggetti atti ad offendere e solo per un caso fortunoso non era riuscito in quello che è invece è riuscito a fare ieri.

Le condizioni della donna

La donna è ora ricoverata all’ospedale San Luca con una profonda ferita alla testa ed anche se fuori pericolo, teme che fatti simili possano ripetersi anche considerato che l’uomo abita non poco distante dalla sua abitazione. Lo dichiara il suo legale che si appella alla magistratura affinché prenda provvedimenti.