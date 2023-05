“Cilento Day Pain”: a Sapri un incontro sulla terapia del dolore

La terapia del dolore dal medico di base fino a giungere allo specialista. È stato questo l’argomento al centro del congresso “Cilento Day Pain” che si è tenuto questa mattina presso l’Auditorium Cesarino di Sapri e che ha visto protagonista il dottore Maurizio Pintore, dirigente medico e responsabile del dipartimento di medicina del dolore dell’Asl Salerno.

Il commento del dottore Pintore

“È una disciplina importante che si pone l’obiettivo di evitare quando e se è possibile la chirurgia specialmente vertebrale quando non è indispensabile – ha affermato il Dirigente Pintore – Un insieme di metodologie definite chirurgiche mini-invasive strettamente collegate alle altre discipline Importante è la formazione, la costruzione della rete. Ed è questo l’obiettivo che anche l’Asl Salerno vuole raggiungere. Nell’ospedale di Sapri si sta sviluppando un centro importante grazie alla presenza del dottore Emidio Cianciola. Ed è questo l’esempio che si deve diffondere in tutta l’Asl di Salerno”.

L’incontro di Sapri

Un incontro volto ad individuare un percorso diagnostico terapeutico per fare in modo che il paziente riceva cure appropriate nella gestione del dolore, come sottolineato dal dottore Emidio Cianciola, medico anestesista responsabile del reparto di Terapia del dolore dell’ospedale “Immacolata” di Sapri.

“Il congresso odierno è l’apice di un percorso che abbiamo iniziato da diversi anni – ha affermato Cianciola – Un percorso che si basa sulla terapia del dolore, a partire dal medico di base fino ad arrivare allo specialista nel settore. L’obiettivo è comunicare all’utente quale potrebbe essere il percorso diagnostico ottimale per fare in modo che il paziente possa giungere nel nostro presidio ospedaliero, ma anche negli altri, per ricevere le cure appropriate nella gestione del dolore. Un percorso iniziato nel nosocomio di Sapri grazie al professore Pintore che sta svolgendo delle opere di formazione nell’ambito dei diversi presidi ospedalieri”.

Il reparto dell’ospedale di Sapri

Un reparto all’avanguardia quello di terapia del dolere presente nel nosocomio saprese. Fiore all’occhiello dell’importante struttura sanitaria. “È un reparto specialistico presente all’interno del nostro ospedale che va ad occuparsi del dolore soprattutto cronico – ha poi aggiunto il Direttore Sanitario Antonio Claudio Mondelli – Il dolore spesso rende inabili i pazienti ma con questa terapia, messa in campo dal dottore Cianciola, stiamo ottenendo risultati eccellenti“.

Un congresso che ha visto la presenza anche del Sindico di Sapri Antonio Gentile che ha parlato di un’eccellenza presente sul territorio. “È un servizio di qualità e di prossimità che l’ospedale offre a tutti coloro che hanno tali necessità – ha infine chiosato Gentile – Due sono gli aspetti fondamentali della medicina per noi cittadini: la prevenzione da una pare e la terapia del dolore dall’altra. È importante promuovere questa eccellenza presente nella nostra struttura ospedaliera e chiedere un investimento in tale direzione da parte della politica sanitaria“.