Cilento, Comuni insieme per la messa in sicurezza di strade

I Comuni di Cuccaro Vetere, Futani e San Mauro la Bruca, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la partecipazione in forma associata all’avviso pubblico regionale che punta al completamento del Programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania, puntando a rendere efficiente ed efficace l’azione di contrasto al dissesto generale che interessa le viabilità principali di collegamento.

L’obiettivo è la messa in sicurezza

L’obiettivo è quello di candidarsi per l’ammissione al finanziamento, a valere sulle risorse FSC 2021/2027, di un progetto, relativo agli interventi di messa in sicurezza e riammagliamento e delle strade (SP. 84, SP. 267, Bretella di collegamento tra la SP.84 e la EXSS18, SR 447/A), di collegamento alla SS. Variante SS18 “Cilentana”, che interessano strade provinciali e comunali, vie di accesso alla Variante SS. 18 Cilentana che collega i principali centri di servizio e di protezione civile (Ospedale, Scuole, Vigili del Fuoco, Uffici comprensoriali). Gli interventi ricadono nelle seguenti tipologie: adeguamento e manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità di base della strada e del miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione; messa in sicurezza statica delle opere d’arte principali; miglioramento della stabilità di versanti in frana o di strade a rischio idraulico.

I dettagli dell’avviso pubblico

L’avviso pubblico regionale è finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse al finanziamento, a valere sulle risorse del FSC 2021/2027, in via di assegnazione alla Regione Campania, di azioni immediatamente appagabili, eventualmente anche per singoli lotti/stralci funzionali, sulla rete stradale regionale. Gli interventi hanno ad oggetto l’adeguamento e la razionalizzazione della rete stradale, al fine di risolvere criticità riconducibili al congestionamento in corrispondenza dei nodi urbani, superando strozzature e colli di bottiglia; il potenziamento dei punti di accesso alle reti viarie principali, a strutture che erogano pubblici servizi e/o a siti di interesse culturale e/o turistico.