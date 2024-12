Cilento, celebrazioni in onore di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e dei marinai

Celebrata presso la Chiesa di San Francesco ad Agropoli, la Santa Messa solenne in onore di Santa Barbara, Patrona della Marina Militare Italiana e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Alla celebrazione, officiata da don Carlo Pisani e organizzata dal Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo, Alessio Manca, hanno presenziato diversi rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine.

Celebrazioni a Palinuro

A Palinuro invece, presso la sede dell’ufficio Circondariale Marittimo, è stata la chiesa della Madonna del Loreto ad ospitare le celebrazioni in onore di Santa Barbara.

Ad officiare l’omelia, alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine e istituzionali, è stato don Claudio Zannini. Un’intensa giornata nel ricordo della protettrice Santa Barbara durante la quale, inoltre, sono state consegnate anche due medaglie d’oro per i 25 anni di servizio al Sottocapo scelto Emanuele Sorrento e al Sottocapo aiutante Michele Vecchio. Santa Barbara durante la quale, inoltre, sono state consegnate anche due medaglie d’oro per i 25 anni di servizio al Sottocapo scelto Emanuele Sorrento e al Sottocapo aiutante Michele Vecchio. Santa Barbara viene festeggiata il 4 dicembre perché in questa data nel 306 morì martire, torturata secondo la leggenda con il fuoco. E per questo viene invocata contro la morte improvvisa per fuoco, contro i fulmini e le esplosioni.

Giornata di festa anche a Vallo della Lucania

Giornata di festa per i Vigili del Fuoco che hanno celebrato la patrona Santa Barbara. La festa ha avuto inizio presso la Caserma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che per l’occasione si è presentata con l’abito buono, un enorme drappo tricolore. La parata, con il saluto del Dirigente Vicario, Massimo Silvestrini, poi l’alzabandiera, l’inno nazionale e la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei caschi rossi caduti nell’adempimento del proprio dovere. Poi la Santa Messa nella chiesa dell’Annunziata, officiata dall’Arcivescovo di Salerno, Monsignor Bellandi. Santa messa anche a Vallo della Lucania, alla presenza del personale del locale distaccamento e del presidente del Tribunale Vincenzo Pellegrino. A celebrarla il vescovo, monsignor Vincenzo Calvosa