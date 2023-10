Cilento: cacciatore in ospedale dopo esser stato attaccato da un cinghiale

Attimi di paura questa mattina per una squadra autorizzata alla caccia al cinghiale composta da cacciatori di Roccadaspide e delle aree limitrofe. La comitiva aveva avviato una battuta in zona, finalizzata a limitare la diffusione di ungulati presenti sul territorio.

Il caso

Proprio durante le attività un 45enne si è imbattuto in un cinghiale senza avere la prontezza di aprire il fuoco; l’animale si è scagliato contro di lui, ferendolo in più punti del corpo e in particolare ad una gamba, rischiando addirittura di recidergli l’arteria femorale.

I soccorsi

L’intervento immediato degli altri cacciatori ha permesso di soccorrere il malcapitato. Vista la copiosa perdita di sangue in corso è stato trasportato in auto all’ospedale di Roccadaspide dove i medici gli hanno dovuto applicare ben ottanta punti di sutura. Successivamente il 45enne è stato dimesso, ma ne avrà per diversi giorni.

Il problema cinghiali

Purtroppo la presenza numerosa e costante dei cinghiali sul territorio continua ad arrecare danni, con gli ungulati che rischiano di diventare sempre più un problema anche per l’incolumità dei cittadini.