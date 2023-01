Cilento, bimbo morto a 5 mesi. Famiglia presenta denuncia

La Procura di Vallo della Lucania sarà chiamata ad indagare se vi sono responsabilità per la morte di un bimbo di appena 5 mesi la cui famiglia è originaria di Perdifumo. Il tragico decesso è avvenuto nella giornata di ieri. Ora la vicenda è al vaglio delle autorità. I familiari, infatti, vogliono vederci chiaro e capire se vi sono state responsabilità nei soccorsi. La salma resta sotto sequestro presso l’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia.

Bimbo morto a 5 mesi: il caso

Stando alle prime ricostruzioni nei giorni scorsi il piccolo aveva iniziato ad accusare problemi respiratori, forse conseguenza di una bronchite. I genitori avevano quindi fatto ricorso alle cure dei sanitari.

Trasferito all’ospedale Ruggi di Salerno era poi stato dimesso dopo un breve ricovero e i controlli di rito. Il quadro clinico, però, è peggiorato. Il bimbo ieri pomeriggio ha avvertito una nuova crisi respiratoria e così i familiari hanno deciso di riportarlo in ospedale. Nuova corsa, questa volta a Battipaglia, prima in auto poi in ambulanza. Proprio mentre era in ambulanza, però, si è consumata la tragedia. I sanitari del nosocomio non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Le responsabilità

La morte di un bimbo di appena 5 mesi ha sconvolto tutti. La notizia si è subito diffusa nella comunità di Perdifumo che si interroga sull’accaduto. Come è avvenuto il decesso? Il piccolo si poteva salvare? Il caso è stato denunciato ai carabinieri della compagnia di Agropoli. Il magistrato nelle prossime dovrà valutare se eseguire l’autopsia.