Cilento, amministratori rinunciano all’indennità per organizzare un evento per raccogliere fondi per la ricerca

Con le indennità degli amministratori sarà possibile contribuire all’organizzazione della “Giornata Solidale”, iniziativa in programma il prossimo 27 agosto a Torraca. Il sindaco Francesco Biancio, il vicesindaco Daniele Zicarelli e l’assessore Mario Rosario Antonio Cantelmo rinunceranno ai fondi spettanti per la carica di due pensilità per destinarli all’iniziativa promossa per raccogliere fondi per la ricerca. Un nobile scopo a cui contribuiranno anche gli amministratori locali.

La Giornata Solidale a Torraca

La Giornata Solidale prenderà il via alle ore 17:30 in piazza Olmo. Si comincia con una processione per il Santuario Diocesano di Santa Maria dei Cordici. A seguire previsti momenti di animazione per bambini con le bolle di Iris Iannacco. Alle 20.30 prevista l’accoglienza della statua della Madonna dei Cortici. Durante la serata previsti momenti di musica e spettacolo con i Nothing Serious, lo spettacolo teatrale Pinocchio, Gennaro De Rosa di Zelig e il maestro Nicola Napolitano.

La raccolta fondi per la ricerca

Ma grandi protagoniste saranno le associazioni di volontariato presenti a Torraca per avviare delle raccolte fondi a cui ognuno potrà contribuire.

Tutto ciò è possibile grazie anche al contributo degli amministratori locali.