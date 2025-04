Cilento: al via la 14esima edizione del Festival delle Arti Marinare organizzato dall’Associazione Cilento Verde Blu odv

Il Festival delle Arti Marinare del Cilento, realizzato dall’Associazione Cilento Verde Blu odv, in collaborazione con associazioni, cooperative e operatori del settore marittimo del Cilento, ha lo scopo di valorizzare gli aspetti naturalistici, culturali, tecnici, enogastronomici, legati alla tradizione marinara del Cilento, nonché, il fine di promuovere la fruizione turistica scolastica nella costiera cilentana, in bassa stagione, attraverso la realizzazione di attività culturali e viaggi di istruzione proposti agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al livello locale e nazionale, tra i mesi di ottobre/novembre e aprile/maggio.

L’evento

Ogni anno, ormai da 14 anni, grazie ad un grande lavoro di squadra tra operatori marittimi, organizzazioni e agenzie turistiche, migliaia di studenti partecipano al festival e arrivano nel Cilento, avendo l’opportunità di scoprire le sue bellezze naturalistiche e culturali, attraverso un’esperienza di viaggio emozionante e coinvolgente.

Ecco i borghi cilentani interessati

Le attività prevedono lo svolgimento di percorsi didattici, ludici e ricreativi, lezioni e prove sperimentali, vari laboratori quali quelli di pesca, vela, subacquea, navigazione, meteorologia, cantieristica, riciclo artistico, nonché, laboratori ittici e di salagione, erbe, olio, farine, miele, legumi e cereali, formaggio, con utilizzo di attrezzature tecniche e supporti allestiti tra porti e centri nautici, magazzini di pescatori e botteghe artigianali, trasformate in vere e proprie aule didattiche curate direttamente da operatori marittimi, principalmente, pescatori, velisti, subacquei, cantieristi, nonché, da guide turistiche e accompagnatori, biologi e geologi, nutrizionisti, produttori e ristoratori, oltre a visite guidate, escursioni in motobarche e barche a vela, esperienze di pesca, svolte tra i borghi marinari e i porti del Cilento, fra i quali, in questa fase del festival, quelli di Agropoli e S. Maria di C.te, Acciaroli e Pioppi, Palinuro, Marina di Camerota e Scario, nelle aree marine protette, fra i siti archeologici di Paestum e Velia.

Le info utili

Così come nelle intenzioni degli organizzatori, grazie ad una significativa fruizione turistica da parte dei partecipanti, l’evento contribuisce, in qualche misura, allo sviluppo di una buona economia legata ai trasporti, alla ristorazione, al commercio, in un periodo di bassa stagione. Per informazioni sui programmi del festival si potrà contattare la segreteria dell’Associazione Cilento Verde Blu odv ai recapiti: info@cilentoverdeblu.org – cilentoverdebluodv@pec.it – 0974964599 – 3396684818