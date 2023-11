Cilento, 6 milioni e mezzo per i comuni del Parco dal ministero dell’ambiente

Istituito il Programma “Siti naturali UNESCO per il Clima 2023”, d’ora in poi denominato “Programma”, che finanzia, in base alle finalità espresse dalla legge, interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici a favore dei comuni ricadenti, in tutto o in parte nei siti UNESCO d’interesse naturalistico. Il programma dei siti Unesco per il Clima 2023 vede il coinvolgimento di 71 comuni su 95 che ricadono nell’area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che hanno aderito al bando. Il finanziamento che riceverà l’ente è di 6 milioni e mezzo di euro e consentirà agli enti di intervenire sull’efficientamento energetico, sulla realizzazione di piste ciclabili, su progetti di e bike e bike sharing