Cilentana, via ai lavori a Massicelle: stop ai disagi entro Natale

Sono ufficialmente ripartiti i lavori di ripristino sulla Strada Statale 18 Variante Cilentana, in località Massicelle nel comune di Montano Antilia. Il cantiere punta a risolvere in via definitiva l’importante avvallamento della carreggiata che da diversi mesi costringe gli automobilisti a transitare a senso unico alternato. L’intervento consentirà di restituire piena sicurezza e fluidità a una delle arterie viarie più strategiche dell’intero territorio cilentino, fondamentale per i collegamenti tra il basso Cilento, Vallo della Lucania e la provincia di Salerno.

Le cause del cedimento e i disagi alla viabilità

La criticità stradale, protrattasi per mesi, è stata causata da un cedimento del piano stradale verificatosi nella zona adiacente alla realizzazione di un capannone industriale. Per garantire la sicurezza dell’arteria, le autorità hanno dovuto istituire un senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

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La strozzatura della carreggiata ha generato forti ripercussioni sul traffico locale e turistico. Le criticità si sono accentuate in modo particolare durante la stagione estiva e nei fine settimana, quando il flusso di veicoli diretti verso le rinomate località balneari della costa cresce in modo esponenziale. In diverse occasioni i tempi di attesa hanno superato l’ora, creando paralisi alla circolazione che hanno impattato su residenti, pendolari, lavoratori e persino sui mezzi di soccorso.

Per mitigare i blocchi stradali nei momenti di picco, come il periodo di Ferragosto, l’amministrazione locale aveva ottenuto l’impiego dei movieri sul posto in sostituzione del semaforo, misura che aveva reso temporaneamente più dinamico il flusso delle autovetture.

Gli approfondimenti tecnici e le prospettive di riapertura

La ripartenza degli operai segue una necessaria e complessa fase di approfondimenti tecnici. Gli ingegneri e i tecnici incaricati hanno dovuto esaminare nel dettaglio la stabilità del terreno colpito dal dissesto prima di definire il piano operativo di consolidamento e la ricostruzione del manto viario.

Con il cantiere nuovamente pienamente operativo, l’attenzione resta concentrata sulla gestione della viabilità durante le fasi di cantiere. Se le tempistiche previste dal cronoprogramma dei lavori verranno rispettate senza intoppi meteo o strutturali, il tratto stradale di Massicelle potrà essere completamente restituito alla normale circolazione a doppio senso di marcia in prossimità delle festività natalizie.