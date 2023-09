Cilento, cicogna trovata senza vita. Forse è morta folgorata

Ieri mattina, i Forestali del Nucleo Carabinieri Parco di Vallo della Lucania e di Casal Velino, sono intervenuti insieme al personale dell’ASL Salerno – UOD Veterinaria di Vallo della Lucania, per il recupero di una cicogna senza vita in prossimità del tratto stradale SR ex SS 147 a Vallo Scalo di Castelnuovo Cilento.

I medici veterinari presenti sul luogo hanno prelevato l’animale e lo hanno consegnato all’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno a Portici. L’obiettivo è eseguire dettagliate analisi per determinare la causa del decesso dell’esemplare.

L’esemplare

Si tratta di una cicogna femmina di circa 23 anni, la quale, dai primi esami, sembra essere stata vittima di una probabile folgorazione causata dall’impatto con la linea elettrica del tratto ferroviario.

Nessun segno di colpi d’arma da fuoco o urti con veicoli

La cicogna era in uno stato di rigidità e non mostrava segni di colpi d’arma da fuoco o di urti con veicoli. La sua morte, quindi, è stata verosimilmente causata da circostanze legate all’impatto con la linea elettrica, ma ulteriori dettagli emergeranno dalle analisi condotte dall’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno a Portici.

L’intervento dei carabinieri forestali è avvenuto dopo una segnalazione.