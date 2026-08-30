Ciclo di cure termali a Sala Consilina: requisiti e dettagli dell’iniziativa

L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina promuove un ciclo di 12 cure termali, distribuite su 10 giorni, destinato ai cittadini residenti. L’iniziativa prevede una priorità d’accesso riservata agli ultrasessantenni e alle persone con disabilità.

Il ciclo terapeutico si terrà presso le Terme Forlenza di Contursi Terme, nel periodo compreso tra il 21 settembre e il 4 ottobre. Per tutti i partecipanti è previsto il trasferimento gratuito in autobus con formula pendolare (andata e ritorno in giornata).

Come presentare la domanda e scadenze

I cittadini interessati possono aderire all’iniziativa compilando l’apposito modello di istanza, disponibile presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Sala Consilina e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 4 settembre, consegnandole a mano presso l’Ufficio Protocollo oppure inviandole tramite PEC all’indirizzo: protocollo.salaconsilina@asmepec.it

Documenti richiesti e indicazioni per la ricetta medica

Alla domanda di partecipazione è necessario allegare la seguente documentazione:

Ricetta medica originale del medico di base, completa di prescrizione del ciclo di cura e relativo codice;

del medico di base, completa di prescrizione del ciclo di cura e relativo codice; Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

in corso di validità; Copia della tessera sanitaria.

Le prestazioni termali erogate in convenzione comprendono:

Fanghi e bagni termali (codice 89.90.2);

(codice 89.90.2); Inalazioni, aerosol e/o docce micronizzate (codice 89.91.2).

Si raccomanda di verificare con attenzione la corretta compilazione della prescrizione medica. La dicitura esatta da riportare sulla ricetta è:

“Fanghi e bagni terapeutici per artrosi. cure inalatorie per otite e faringite cronica”.

L’Amministrazione Comunale invita gli interessati a rispettare con precisione le indicazioni fornite, per evitare difformità o rallentamenti durante la fase di accettazione presso lo stabilimento termale. Per ulteriori chiarimenti e per la consegna delle istanze, è possibile rivolgersi direttamente agli uffici comunali competenti.