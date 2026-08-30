Attualità

Ciclo di cure termali a Sala Consilina: requisiti e dettagli dell’iniziativa

Il Comune di Sala Consilina organizza un ciclo di cure termali con trasporto gratuito a Contursi Terme. Invia la domanda entro il 4 settembre

Di: Erminio Cioffi
Terme

L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina promuove un ciclo di 12 cure termali, distribuite su 10 giorni, destinato ai cittadini residenti. L’iniziativa prevede una priorità d’accesso riservata agli ultrasessantenni e alle persone con disabilità.

Il ciclo terapeutico si terrà presso le Terme Forlenza di Contursi Terme, nel periodo compreso tra il 21 settembre e il 4 ottobre. Per tutti i partecipanti è previsto il trasferimento gratuito in autobus con formula pendolare (andata e ritorno in giornata).

Come presentare la domanda e scadenze

I cittadini interessati possono aderire all’iniziativa compilando l’apposito modello di istanza, disponibile presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Sala Consilina e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 4 settembre, consegnandole a mano presso l’Ufficio Protocollo oppure inviandole tramite PEC all’indirizzo: protocollo.salaconsilina@asmepec.it

Documenti richiesti e indicazioni per la ricetta medica

Alla domanda di partecipazione è necessario allegare la seguente documentazione:

  • Ricetta medica originale del medico di base, completa di prescrizione del ciclo di cura e relativo codice;
  • Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • Copia della tessera sanitaria.

Le prestazioni termali erogate in convenzione comprendono:

  • Fanghi e bagni termali (codice 89.90.2);
  • Inalazioni, aerosol e/o docce micronizzate (codice 89.91.2).

Si raccomanda di verificare con attenzione la corretta compilazione della prescrizione medica. La dicitura esatta da riportare sulla ricetta è:

“Fanghi e bagni terapeutici per artrosi. cure inalatorie per otite e faringite cronica”.

L’Amministrazione Comunale invita gli interessati a rispettare con precisione le indicazioni fornite, per evitare difformità o rallentamenti durante la fase di accettazione presso lo stabilimento termale. Per ulteriori chiarimenti e per la consegna delle istanze, è possibile rivolgersi direttamente agli uffici comunali competenti.

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