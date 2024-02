Cicerale: Comune punta all’acquisizione dello storico “Palazzo Marchesale” | VIDEO

Il Comune di Cicerale, guidato dal sindaco Giorgio Ruggiero, punta all’acquisto della proprietà del “Palazzo Marchesale”; il prezzo pattuito risulta non superiore a €.350.000,00 al netto delle imposte e tasse di legge e secondo quanto stabilito dalla proposta irrevocabile dei proprietari.

La scelta dell’ente

L’Ente ha ritenuto importante e strategico procedere all’acquisto di immobile storico di pregio, sia in considerazione della sua rilevanza storica sia per l’interesse del Comune all’insediamento nella struttura di attività istituzionali e di valorizzazione del bene per finalità culturali e turistiche e comunque tali da garantirne la fruibilità alla collettività.

L’acquisto consentirà inoltre di candidare il compendio a finanziamenti pubblici atti a consentire i lavori utili per la sua concreta fruibilità. La spesa per l’acquisto è finanziata con mutuo CC.DD.PP. concesso in data 20/12/2023, imputato nel bilancio previsione 2023/2025.

La struttura

L’edificio si trova nel centro storico del paese e rappresenta un elemento di eccezionale valore storico – architettonico. Attualmente è di proprietà privata ma versa in condizioni strutturali, estetiche e funzionali fatiscenti nonostante sia inserito all’Interno di un contesto urbanizzato e consolidato.

