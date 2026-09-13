Chiusura SP 112 e soccorsi in ritardo: querelle in tribunale tra Lustra e Rutino

Il Comune di Lustra muove passi ufficiali in merito alle criticità viarie verificatesi a metà agosto durante la “Festa dei Sapori” a Rutino. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Luigi Guerra, ha approvato all’unanimità una deliberazione di indirizzo per presentare un esposto formale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania. L’obiettivo dell’amministrazione è far luce sui presunti profili di illecita gestione della circolazione lungo la Strada Provinciale 112, arteria strategica per il collegamento tra il centro abitato di Lustra e la Statale 18.

Le contestazioni sulla gestione della viabilità e i soccorsi in ritardo

Alla base del provvedimento ci sono le modalità di chiusura della SP112 ordinate dal Comune di Rutino nei giorni 10, 11, 12, 13, 14 e 16 agosto 2026 per lo svolgimento dell’evento enogastronomico. Secondo quanto evidenziato nella delibera, l’ordinanza non sarebbe stata preventivamente trasmessa al Comune di Lustra né risulterebbe corredata dai necessari nulla osta dell’ente proprietario della strada, la Provincia di Salerno.

L’episodio più grave descritto nel documento risale alla serata del 16 agosto 2026. A causa di un malore occorso a una ragazza nel territorio di Lustra, un’ambulanza del 118 ha impiegato circa 35 minuti per compiere un tragitto di soli 3 chilometri. A rallentare i soccorsi sarebbe stato un passaggio riservato alla sicurezza bloccato da un’autovettura in sosta. Un ritardo che, si legge nell’atto, avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche di fronte a una patologia tempo-dipendente.

Assenza di piano di sicurezza e incarico legale alla Procura

Nel testo approvato dalla Giunta si sottolinea come non risulti l’esistenza di un piano di sicurezza o di emergenza coordinato che prevedesse la deviazione del traffico e i relativi sensi unici. Mancano inoltre riscontri su sopralluoghi tecnici della Provincia per accertare l’idoneità delle strade alternative e dei varchi per i veicoli di emergenza.

Per tutelare la pubblica incolumità, il Comune di Lustra ha deciso di affidare la difesa dei propri interessi all’avvocato Carmine Inverso del Foro di Vallo della Lucania. Dal comune di Rutino respingono ogni accusa al mittente: le complicanze sarebbero state dettate unicamente da un’auto fuori posto e comunque il comune di Lustra poteva essere raggiunto da una via alternativa come indicato da apposita segnaletica, fanno sapere da plazzo di città.