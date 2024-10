Chiusura della Mingardina: da giovedì rocciatori a lavoro sul costone. Le parole del consigliere alla viabilità, Vincenzo Speranza

Partiranno giovedì 17 Ottobre i lavori di disgancio dei massi pericolanti ad opera di rocciatori specializzati lungo la strada Mingardina. L’importante arteria lo scorso sabato 12 ottobre era stata interessata dalla caduta di alcune grosse pietre che, nel corso della notte; avevano invaso l’intera carreggiata. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Ma l’ora tarda ha impedito che accadesse il peggio.

Notevoli i disagi per la chiusura dell’importante arteria stradale

Una vicenda che già a partire dal giorno seguente ha richiamato l’attenzione dei tecnici della Provincia e di rocciatori specializzati che nella mattinata si lunedì hanno effettuato un primo sopralluogo al termine del quale è stata stabilita la chiusura della strada. Una condizione necessaria per mettere in sicurezza l’arteria.

Le parole del consigliere, Vincenzo Speranza

L’iter già iniziato nella giornata di ieri prosegue spedito, come sottolineato dal consigliere provinciale delegato alla viabilità Vincenzo Speranza, attraverso la bonifica dell’area e il disgancio delle pietre pericolanti. In maniera tale che l’area compresa tra gli svincoli di San Severino di Centola e Licusati possa essere riaperte in totale sicurezza. Anche se ancora non si conoscono i tempi di ultimazione dei lavori.

Intanto il consigliere Speranza ha sottolineato la necessità di completare e definire il progetto che prevede la realizzazione di una galleria paramassi lungo il tratto della Mingardina interessato diverse volte da simili episodi. Una soluzione definitiva per mettere definitivamente in sicurezza l’importante arteria del Cilento