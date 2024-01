Chiusura Cilentana, nuovi orari per il trasporto pubblico. Pirrone: «chiedo a tutti un po’ di pazienza» | VIDEO

Cilentana chiusa nel tratto compreso tra Cuccaro Vetere e Ceraso: riorganizzato il trasporto pubblico locale per gli studenti del basso Cilento che dovranno raggiungere gli Istituti scolastici di Vallo della Lucania, Castelnuovo Cilento e l’università degli studi di Salerno. Previsto un servizio integrato pullman – autobus.

«Il collegamento alle stazioni sarà garantito con gli autobus che fanno attualmente il trasporto; le singole compagnie stanno pubblicando sui relativi social gli orari delle corse – ha spiegato il sindaco di Centola Rosario Pirrone – Situazione ancora in corso di evoluzione per Centola capoluogo, dove fino a questo momento Busitalia, che cura il trasporto, ha disposto solo l’anticipazione della corsa su gomma per vallo anticipando la partenza di circa 50 minuti. In sostanza allo stato non è previsto un collegamento da Centola capoluogo con la stazione di Centola per chi volesse fruire del treno».

«Chiedo a tutti un po’ di pazienza per i disagi almeno nei primissimi giorni, fintanto che il nuovo meccanismo si definisca meglio e si correggano eventuali problematiche in corso d opera.

A tutti i ragazzi chiedo attenzione e senso di responsabilità atteso che alla stazione di vallo della Lucania si concentreranno un gran numero di studenti»