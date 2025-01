Chiusa al traffico la “Dorsale degli Alburni”, criticità dopo l’emergenza neve

Il sindaco di Petina, Domenico D’Amato, ha firmato ieri l’ordinanza con cui è stata chiusa, per ragioni di sicurezza, il tratto stradale Petina – Sant’Angelo a Fasanella sulla cosiddetta “Dorsale degli Alburni”.

Le criticità

Sul tratto di strada montano l’emergenza neve dell’11 e del 12 gennaio ha causato non pochi disagi come la caduta di alberi e di rami.

Una situazione che ha reso la viabilità poco sicura. In alcuni tratti la carreggiata risulta ostruita e, pertanto, fin quando il personale addetto non ultimerà i lavori per liberare l’intera arteria, con lo scopo di garantire la pubblica incolumità, la strada rimarrà chiusa al transito.

Il sindaco provvederà, una volta completati gli interventi di messa in sicurezza della strada, a comunicare la revoca dell’ordinanza.