Guerra il Palestina: Eboli chiede il “Cessate il fuoco”. Convocata commissione consiliare

Conflitto israelo – palestinese, Eboli chiede il “cessate il fuoco”. La firma in calce è quella del Presidente della III Commissione consiliare, Matteo Balestrieri e l’invito a prendere parte alla seduta di oggi, 4 Gennaio alle ore 15.00 presso l’aula consiliare è per discutere della situazione relativa al conflitto israelo-palestinese con l‘obiettivo comune di concordare un documento unitario sull’immediata cessazione del conflitto in Palestina.

La dichiarazione

«Confidiamo nella massima partecipazione dei cittadini e delle associazioni che vorranno contribuire alla realizzazione del testo che approderà in Consiglio comunale». Intanto da Eboli anche gli attivisti per la Pace si preparano per l’iniziativa solidale di domenica 7 gennaio a Napoli. C’è anche Eboli insieme ad Amnesty International Italia, AOI, Un Ponte per e Articolo 21 in piazza per chiedere un immediato cessate il fuoco nel conflitto tra Israele da un lato e Hamas e altri gruppi armati palestinesi. L’appuntamento è per domenica 7 gennaio dalle ore 10 in piazza del Municipio a Napoli dove saranno esposte 5.000 piccole lapidi bianche con i nomi di minori uccisi a Gaza.

Eboli in piazza per dire stop al conflitto

«Chiederemo che il nostro governo e la comunità internazionale si adoperino in tutte le sedi possibili affinché: tutte le parti accettino un immediato cessate il fuoco; Israele ponga fine all’assedio totale della Striscia di Gaza; possano entrare nella Striscia di Gaza non solo da Rafah, ma da tutti i valichi aiuti essenziali e salvavita; siano rese possibili con urgenza le evacuazioni di persone ferite o malate verso Egitto, Cisgiordania o Israele; gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas e di altri gruppi armati palestinesi siano liberati».