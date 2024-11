Ceraso, deteneva droga ai fini di spaccio: arrestato 49enne

Il 26 novembre, a Ceraso i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno arrestato per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” un 49enne del luogo.

Arrestato pusher

Lo stesso è stato trovato nella disponibilità di sostanza stupefacente tipo marijuana per un peso di circa 181 grammi, già suddivisa in dosi, nonché materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

L’indagato è stato posto al regime degli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo.