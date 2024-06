Centola, un’app per guidare i turisti alla scoperta del territorio

Si chiama iZi TRAVEL ed è un’app che porterà i turisti in tour a Centola Palinuro. Essa, infatti, contiene un’audioguida gratuita, disponibile in italiano e inglese, che accompagna i visitatori alla scoperta dei tesori storici e naturali di Centola e delle frazioni Palinuro, Foria, San Nicola e San Severino. Attraverso narrazioni dettagliate e coinvolgenti, l’app arricchisce il soggiorno dei turisti, offrendo loro una nuova prospettiva sensoriale per apprezzare le bellezze del territorio.

Un’app per conoscere Centola e le sue frazioni

“Palinuro-Centola. Emozioni di un’esperienza” è un tour multimediale che conduce i visitatori attraverso i luoghi più suggestivi del comune, tra cui il borgo medievale di Centola, le Grotte di Palinuro, le spiagge incontaminate e i sentieri panoramici. L’audioguida fornisce informazioni storiche, culturali e naturalistiche, arricchite da aneddoti e curiosità che rendono l’esperienza ancora più coinvolgente.

Offrire ai propri ospiti l’app iZi TRAVEL e il tour “Palinuro-Centola. Emozioni di un’esperienza” rappresenta un valore aggiunto per gli operatori turistici, evidenziano dal comune cilentano.