Centola, sorpreso con la droga in stazione: convalidato l’arresto per il 23enne pusher gambiano

È stato convalidato dal Tribunale di Vallo della Lucania l’arresto in flagranza di reato del 23enne gambiano, senza fissa dimora, sorpreso nella stazione di Centola con addosso 100 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish. Il giovane giunto in stazione è stato subito notato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sapri agli ordini del Luogotenente Pino Bosco, presenti in stazione a seguito di una segnalazione. Alla vista dei militari il 23 ha tentato di darsi alla fuga ma è stato subito acciuffato dalle forze dell’ordine.

Perquisizione e scoperta della droga

Bloccato e successivamente perquisito, il gambiano è stato scoperto in possesso di un panetto di 100 grammi di droga con il quale si sarebbe dovuto rifornire il mercato della droga nel Golfo di Policastro.

Le accuse

Il pusher dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ritornato a piede libero, per il 23enne è stata disposta dal tribunale la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Centola a causa di una possibile reiterazione del reato. Inoltre a carico del pusher è stato stabilito l’obbligo di comunicare all’autorità di polizia più vicina la propria dimora, essendone di fatto sprovvisto.