Centola si colora di prevenzione: una giornata dedicata alla salute

L’amministrazione comunale di Centola, guidata da Rosario Pirrone, in collaborazione con un team di specialisti e associazioni locali, organizza una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria. L’appuntamento è per domenica 24 novembre, dalle 9:00 alle 13:00, in Piazza Virgilio a Palinuro.

Visite mediche gratuite per tutti

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Assessore alla Sanità, Marta Stanziona, offre ai cittadini l’opportunità di effettuare visite specialistiche gratuite in diverse discipline, tra cui:

Ecografia: tiroidea, carotidea e dei tronchi sovra-ortici

tiroidea, carotidea e dei tronchi sovra-ortici Cardiologia: ECG e monitoraggio della pressione arteriosa

ECG e monitoraggio della pressione arteriosa Ortopedia

Pediatria

Urologia

Ginecologia

Nutrizione

Ortottica

Un’occasione per controllare il proprio stato di salute e prevenire eventuali patologie.

Un’iniziativa di comunità

L’iniziativa frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’Istituto Comprensivo Gaetano Speranza, che mette a disposizione i locali della scuola primaria, il parroco e le associazioni Centro di Formazione “Carmine e Francesco Speranza” e Misericordie di Palinuro.

Per partecipare è necessario prenotare una visita contattando il numero 339/8169636 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Si ricorda che è possibile prenotare una sola visita per persona.