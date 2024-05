Centola, punta a potenziare i servizi della biblioteca comunale

C’è anche il Comune di Centola tra gli ammessi al progetto Biblioteche e Comunità III edizione organizzato dal Centro per il Libro e la Lettura e Fondazione per il Sud in collaborazione con ANCI.

Il progetto

Il progetto “Dentro i libri”, finanziato per l’importo di €69.642,00 intende potenziare i servizi della biblioteca comunale migliorandone l’accesso per le fasce della popolazione più svantaggiate. A tal fine si prevede di estendere l’apertura nelle ore serali e nel fine settimana, installare postazioni multimediali, organizzare eventi letterali, laboratori creativi e attività di aggregazione per favorire l’integrazione interculturale, saranno organizzati “circoli di lettura”, tandem linguistici e sarà allestito uno scaffale contenente libri in lingua straniera, con uno spazio per la donazione da parte di privati. Sarà infine allestita una biblioteca itinerante che si muoverà per le piazze del comune offendo la consegna dei libri a domicilio.

L’Ente guidato dal sindaco Rosario Pirrone, aveva così aderito alla richiesta pervenuta dalla Pro loco di Palinuro, partner dell’associazione Elis Aps, (soggetto responsabile), al fine di partecipare in qualità di partner, alla proposta progettuale “Dentro i libri”, finalizzato a valorizzare le biblioteche comunali del Mezzogiorno.