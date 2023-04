Centola investe sugli edifici scolastici. Ok ad interventi di manutenzione

Il comune di Centola intende investire sugli edifici scolastici. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rosario Pirrone, anche su istanza del dirigente scolastico dell’IC Gaetano intende effettuare opere di manutenzione, messa in sicurezza e adeguamento alle norme vigenti degli istituti del territorio, comprese le sedi temporanee.

La mappa degli interventi

In particolare l’Ente ha scelto di programmare interventi sull’edificio di via Tasso di Centola Capoluogo; la casa Canadese, i locali di piazza Virgilio, di proprietà della Curia ma assegnati con comodato gratuito all’Ente, l’edificio scolastico di San Severino e gli uffici della segreteria dell’Istituto Comprensivo di Centola, sempre in via Tasso.

Le criticità

A seguito di sopralluoghi è emerso come sia necessario eseguire interventi manutentivi per migliorare la fruizione dei luoghi ove si svolgono attività scolastiche dell’infanzia, elementare e medie.

Il costo del piano degli interventi di manutenzione ammonta a circa 85mila euro, di cui 65mila per i soli lavori. Sarà attivata dall’area tecnica la procedura atta a reperire i fondi necessari per avviare le opere in tempi brevi.